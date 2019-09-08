Збірна України здобула 40-у перемогу в гостях

Андрій Шевченко зрівнявся з Валерієм Лобановським за кількістю гостьових перемог.
Розгромна перемога над Литвою (3:0) стала для збірної України 40-ю на чужих полях, – інформує Sport.ua.
17 разів наша команда досягала виїзного успіху у відбіркових турнірах чемпіонатів світу, 12 – у товариських зустрічах, 10 – у відборах на чемпіонати Європи та 1 – у Лізі націй.
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Вісім перемог українці відсвяткували з Олегом Блохіним, по 6 – з Йожефом Сабо і Михайлом Фоменком, по 5 – з Валерієм Лобановським та Андрієм Шевченком, по 3 – з Олегом Базилевичем і Олексієм Михайличенком, по 2 – з Анатолієм Коньковим та по 1 – з Олександром Заваровим і Мироном Маркевичем.
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До слова, свою першу перемогу в гостях збірна України здобула 18 травня 1993 року над Литвою (2:1).
Ювілейні гостьові перемоги збірної України
|Перемога
|Дата
|Ранг
|Тренер
|Суперник
|Рахунок
|1-ша
|18.05.1993
|ТМ
|Олег Базилевич
|Литва
|2:1
|10-а
|20.03.1999
|ТМ
|Йожеф Сабо
|Грузія
|1:0
|20-а
|08.06.2005
|ЧС
|Олег Блохін
|Греція
|1:0
|30-а
|22.03.2013
|ЧС
|Михайло Фоменко
|Польща
|3:1
|40-а
|07.09.2019
|ЧЄ
|Андрій Шевченко
|Литва
|3:0
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