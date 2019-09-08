Збірна України здобула 40-у перемогу в гостях

Андрій Шевченко зрівнявся з Валерієм Лобановським за кількістю гостьових перемог.

Розгромна перемога над Литвою (3:0) стала для збірної України 40-ю на чужих полях, – інформує Sport.ua.

17 разів наша команда досягала виїзного успіху у відбіркових турнірах чемпіонатів світу, 12 – у товариських зустрічах, 10 – у відборах на чемпіонати Європи та 1 – у Лізі націй.

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Вісім перемог українці відсвяткували з Олегом Блохіним, по 6 – з Йожефом Сабо і Михайлом Фоменком, по 5 – з Валерієм Лобановським та Андрієм Шевченком, по 3 – з Олегом Базилевичем і Олексієм Михайличенком, по 2 – з Анатолієм Коньковим та по 1 – з Олександром Заваровим і Мироном Маркевичем.

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До слова, свою першу перемогу в гостях збірна України здобула 18 травня 1993 року над Литвою (2:1).

Ювілейні гостьові перемоги збірної України

Перемога Дата Ранг Тренер Суперник Рахунок 1-ша 18.05.1993 ТМ Олег Базилевич Литва 2:1 10-а 20.03.1999 ТМ Йожеф Сабо Грузія 1:0 20-а 08.06.2005 ЧС Олег Блохін Греція 1:0 30-а 22.03.2013 ЧС Михайло Фоменко Польща 3:1 40-а 07.09.2019 ЧЄ Андрій Шевченко Литва 3:0

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