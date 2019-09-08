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Маліновський заявив, що збірній України рано думати про вихід на Євро-2020 навіть після перемоги над Литвою

06:30 37 Читать на русском
Маліновський заявив, що збірній України рано думати про вихід на Євро-2020 навіть після перемоги над Литвою
Руслан Маліновський / Сайт УАФ

Хавбек Руслан Маліновський оцінив турнірні перспективи збірної України після гостьової перемоги над Литвою

 
Олександр Зінченко 7’
Марлос 27’
Руслан Маліновський 62’
7’ Олександр Зінченко
27’ Марлос
62’ Руслан Маліновський

"Нам потрібно було грати в свою гру – швидку з хорошим контролем м'яча.

Литва – Україна – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Мій гол? Яремчук дуже зручно скинув м'яч під ліву ногу. Не сильно і не слабко. Взяв розбіг з двох кроків і забив. Пам'ятаю, що пробив в ближній кут, а як саме м'яч залетів вже не пам'ятаю. Вчора тренував удари у ці ж ворота.

З думками про вихід на Євро-2020 зачекайте. Ще буде матч з Литвою, потім з Португалією. Будемо готуватися до цих ігор. Поки рано про щось говорити. Три гри ще можуть все змінити. Зараз потрібно готуватися до Нігерії", – цитує Маліновського Динамомания.

Нагадаємо, саме хавбек Аталанти був визнаний найкращим гравцем "синьо-жовтих" у матчі проти Литви за версією InStat.

Україна розгромила Литву – блискучий матч відбору Євро-2020 зміцнює лідерство команди Шевченка

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Теги
Руслан Маліновський Руслан Маліновський Євро-2020 Україна Україна Литва - Україна Збірна України
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