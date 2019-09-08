Маліновський заявив, що збірній України рано думати про вихід на Євро-2020 навіть після перемоги над Литвою

Хавбек Руслан Маліновський оцінив турнірні перспективи збірної України після гостьової перемоги над Литвою

"Нам потрібно було грати в свою гру – швидку з хорошим контролем м'яча.

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Мій гол? Яремчук дуже зручно скинув м'яч під ліву ногу. Не сильно і не слабко. Взяв розбіг з двох кроків і забив. Пам'ятаю, що пробив в ближній кут, а як саме м'яч залетів вже не пам'ятаю. Вчора тренував удари у ці ж ворота.

З думками про вихід на Євро-2020 зачекайте. Ще буде матч з Литвою, потім з Португалією. Будемо готуватися до цих ігор. Поки рано про щось говорити. Три гри ще можуть все змінити. Зараз потрібно готуватися до Нігерії", – цитує Маліновського Динамомания.

Нагадаємо, саме хавбек Аталанти був визнаний найкращим гравцем "синьо-жовтих" у матчі проти Литви за версією InStat.

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