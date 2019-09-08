Захист збірної України – найкращий у кваліфікації Євро-2020 поряд з англійцями та бельгійцями

"Синьо-жовті" своєю грою продовжують демонструвати відмінні результати.

Збірна України пропустила всього 1 гол у матчах відбору на Євро-2020. Це найкращий результат серед всіх збірних у кваліфікації.

Стільки ж пропустили збірні Англії та Бельгії, однак українці й бельгійці провели по 5 матчів, а англійці – лише 3 зустрічі.

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За забитими м'ячами Україна посідає 7-е місце з одинадцятьма голами. Лідирує за цим показником збірна Росії – 17 голів.

До слова, наразі збірна України очолює свою відбіркову групу, набравши 13 очок.

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