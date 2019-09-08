Павелко: Заслуженная победа сборной Украины, посвященная освобожденным сегодня из плена России нашим Героям

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал гостевую победу сборной Украины против Литвы (3:0) в рамках отбора на Евро-2020.

"Я считаю, что у болельщиков сборной Украины в этот день хороший праздник. В субботу домой на родину вернулись из русского плена наши военнопленные. Этот успех (победа сборной – прим.) в первую очередь для наших героев.

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У нас строится хорошая команда и хорошая игра. Нельзя делить соперников на аутсайдеров и лидеров. Для нас каждый оппонент важен. Чтобы быть сильнее, надо улучшать игру. В этом аспекте сборная Украины добавляет в каждом матче и радует наших болельщиков. Поэтому хочу поблагодарить игроков и тренерский штаб за проделанную работу в этом матче. Каждый выложился на 100 процентов. Ведь был еще один непростой нюанс – искусственное поле.

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Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков. Мы играли как дома и не чувствовали себя гостевой командой. Большое спасибо также литовськой федерации и местным болельщикам за такой теплый прием и дружбу. Мы еще раз убедились, что Литва и Украина близкие друзья, мы – одна команда единомышленников. Уверен, что в будущем такая дружба будет только крепнуть и развиваться на уровне обмена опытом между нашими странами.

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Впереди нас ждет матч со сборной Нигерии. Это одна из самых сильных команд африканского континента. Она играет в очень серьезный футбол. Для нашей команды это будет очень хороший спарринг и тест – тренеры смогут проверить ребят в игре с таким серьезным соперником.

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Мы готовимся к Евро-2020, но не стоит забывать, что через пару лет также чемпионат мира в Катаре. Естественно, что сборная Украины также хочет попасть на мундиаль. Поэтому стиль игры других команд нужно изучать уже сейчас, чтобы не было сюрпризов. Уверен, что днепровские болельщики придут поддержать национальную сборную, которая давно не играла на Днепр-Арене. Ажиотаж вокруг этого матча тоже большой, раскупаются билеты. Поэтому важно, чтобы атмосфера, которая давала игрокам энергию в Вильнюсе, была такой же и через пару дней в Днепре", – рассказал Павелко после матча со сборной Литвы.

Напомним, следующий матч отбора к Евро-2020 команда Андрея Шевченко проведет 11 октября дома против Литвы, но перед этим 10 сентября ее ждет товарищеская игра против Нигерии.

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