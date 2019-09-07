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Литва – Україна: фанати обмінялися "зарядами" між трибунами і заспівали легендарний "хіт про Путіна" – відео дня

22:45 525 Читать на русском
Литва – Україна: фанати обмінялися "зарядами" між трибунами і заспівали легендарний "хіт про Путіна" – відео дня
Литва – Україна / Scanpіx

Черговий матч збірної не обійшовся без давніх пісенних традицій українських вболівальників.

 
Олександр Зінченко 7’
Марлос 27’
Руслан Маліновський 62’
7’ Олександр Зінченко
27’ Марлос
62’ Руслан Маліновський

Прихильники збірної Литви також не відмовили собі у задоволенні заспівати культової пісні.

Литва – Україна – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Упродовж матчу над стадіоном ЛФФ неодноразово лунали рядки, присвячені президентові Росії. Також фанати відповідали на гучні викрики колег з протилежних трибун: "Литва! – Україна!" і навпаки.

Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0 і зміцнили своє лідерство у квінтеті В.

Україна розгромила Литву – блискучий матч відбору Євро-2020 зміцнює лідерство команди Шевченка

blog_ava
Литва – Україна – 0:3 – відео голів та огляд матчу
21:56
16647
Теги
Відеоновини Україна Україна Збірна України Литва - Україна футбольні фанати
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