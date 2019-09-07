Литва – Україна: фанати обмінялися "зарядами" між трибунами і заспівали легендарний "хіт про Путіна" – відео дня

Черговий матч збірної не обійшовся без давніх пісенних традицій українських вболівальників.

Прихильники збірної Литви також не відмовили собі у задоволенні заспівати культової пісні.

Литва – Україна – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Упродовж матчу над стадіоном ЛФФ неодноразово лунали рядки, присвячені президентові Росії. Також фанати відповідали на гучні викрики колег з протилежних трибун: "Литва! – Україна!" і навпаки.

Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0 і зміцнили своє лідерство у квінтеті В.

Україна розгромила Литву – блискучий матч відбору Євро-2020 зміцнює лідерство команди Шевченка