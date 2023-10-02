"Є питання щодо Андрія Шевченка: "Шевченко – позаштатний радник президента. Що він збирається йому радити? Йшов би вже в президенти УАФ замість Павелка". Невже не зрозуміло, що те, що зараз сталося – це перший крок Шевченка на саме ту посаду, про яку ви говорите.

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Ми розуміємо, що є кандидатура Шевченка. В простір потрапляло прізвище ще одного Шевченка – Олександра Яковича, представника львівського регіону. Але він не буде балотуватися.

Я неодноразово та від багатьох джерел чув, що Павелку там, де він зараз перебуває, пропонували просто здати посаду і вийти на волю наступного ж дня. Павелко каже: "Ні, ні і ще раз ні".

Що має статися, щоб зараз відбулися перевибори президента УАФ? 3/4 осередків нашої футбольної спільноти, колективних членів мають виявити свою волю для скликання позачергового виконкому УАФ, на якому буде призначена дата конгресу. Наскільки я знаю, зараз є декілька агентів впливу, які системно працюють, мандрують по нашій мапі та обробляють ці 3/4. Після цього будуть вибори. Ми розуміємо, що є така (якщо вона є вже зараз в такому статусі) безальтернативна фігура", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Павелко проходить фігурантом у справі про розкрадання коштів, які УЄФА виділив на завод з виготовлення штучних полів в Україні. Нині він перебуває у СІЗО.

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