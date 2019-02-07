toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ВАККЕР ЕВЕРТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Павелко обраний до Виконкому УЄФА

14:23 322 Читать на русском
Павелко обраний до Виконкому УЄФА
Андрій Павелко / соцмережі

Президент ФФУ Андрій Павелко став членом Виконкому УЄФА.

УЄФА у своєму Twitter оголосив імена нових членів Виконкому УЄФА. Серед них – президент ФФУ Андрій Павелко.

Чеферін переобраний на посаду президента УЄФА

Сьогодні, 7 лютого, пройшов конгрес європейської конфедерації, на якому був переобраний чинний президент Александер Чеферін, а також пройшли вибори до Виконкому.

Нагадаємо, віце-президентом УЄФА є інший українець Григорій Суркіс, який виборов право для України приймати Євро-2012 та фінал Ліги чемпіонів-2017/18.

Яремчук, Бондаренко, Коломоєць та ще 6 гравців, яких розкрив Володимир Шаран

Теги
Андрій Павелко УЄФА
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
42
хв
Лаціо
21:30
Емполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук