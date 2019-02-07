Григорій Суркіс покинув посаду віце-президента УЄФА

Колишній президент київського Динамо Григорій Суркіс більше не працюватиме в УЄФА.

Каденція Григорія Суркіса в УЄФА завершилась. Замість 69-річного функціонера віце-президентом обрано угорця Шандора Чаньї, інформує офіційний сайт Організації.

Павелко обраний до Виконкому УЄФА

Григорій Суркіс працював в УЄФА з 2007 року, а обов'язки віце-президента Організації виконував з 2013 року. До слова, сьогодні Суркісу було присвоєно звання почесного члена УЄФА.

Нагадаємо, сьогодні членом Виконкому УЄФА від України був обраний очільник ФФУ Андрій Павелко, а Александер Чеферін був переобраний на посаді президента керівного органу європейського футболу. Термін повноважень Павелка та Чеферіна складає 4 роки.

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