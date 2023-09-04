Відсторонений президент УАФ Андрій Павелко і далі перебуватиме під вартою.

Сьогодні, 4 вересня, розглядались апеляції одразу у двох справах Андрія Павелка – щодо його відсторонення від посади президента УАФ та тримання під вартою до 9 жовтня 2023 року, повідомляє FootballHub.

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Обидві справи Павелко програв, тож і надалі перебуватиме у в'язниці. Цікаво, що під час засідання прокурор звернув увагу сторін процесу на новий доказ – документи, якими начебто були сплачені кошти колишньому куратору системи суддівства в професіональному футболі України П'єрлуїджі Колліні.

Нагадаємо, Андрій Васильович проходить фігурантом у справі про розкрадання коштів УАФ. Раніше суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту до 14 серпня. Раніше Павелка вже відсторонювали від посади президента УАФ, однак адвокати зуміли "відбити" свого підопічного.

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