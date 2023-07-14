Шевченківський районний суд в місті Львові нарешті обрав запобіжний захід генеральному секретарю (і віце-президенту) УАФ, якого підозрюють у розкраданні коштів на будівництво заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Юрія Запісоцького відправили в СІЗО, повідомляє FootballHub.

В УАФ нервово відреагували на залишення Павелка в СІЗО: "Рішення судді руйнує правову антикорупційну систему"

Слідчий суддя Білінська постановила змінити запобіжний захід на тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави. Функціонер залишиться за ґратами до 13-го вересня включно.

Нагадаємо, засідання щодо зміни запобіжного заходу для генсека УАФ Юрія Запісоцького переносилося неодноразово з різних причин.

Легенда збірної, воїн ЗСУ і тренер у Німеччині: українські фіналісти Євро-2006 – як склалися їхні долі