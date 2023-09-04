Отстраненный президент УАФ Андрей Павелко и дальше будет находиться под стражей.

Сегодня, 4 сентября, рассматривались апелляции сразу по двум делам Андрея Павелко – относительно его отстранения от должности президента УАФ и содержания под стражей до 9 октября 2023 года, сообщает FootballHub.

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Оба дела Павелко проиграл, поэтому и в дальнейшем будет находиться в тюрьме. Интересно, что во время заседания прокурор обратил внимание сторон процесса на новое доказательство – документы, которыми якобы были уплачены средства бывшему куратору системы судейства в профессиональном футболе Украины Пьерлуиджи Коллине.

Напомним, Андрей Васильевич проходит фигурантом по делу о хищении средств УАФ. Ранее суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток ареста до 14 августа. Ранее Павелко уже отстраняли от должности президента УАФ, однако адвокаты сумели "отбить" своего подопечного.

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