Павелко обраний очільником одного з Комітетів УЄФА

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"Вибір місця фіналу ЛЄ був помилкою": Емері про 1:6 від Барселони, насмішки в ПСЖ і скандал з екс-зіркою Шахтаря
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Олімпік врятував нічию з Ворсклою та залишився в УПЛ – полтавці здобули Кубок престижуУкраїна — 18:52 354
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Тоттенхем – Ліверпуль: прогноз на фінал Ліги чемпіонів 2018/19Ліга чемпіонів — 17:20 355
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Божевільний день у Барселоні – трансферна е(ре)волюція: Вальверде, Неймар, Де Лігт, Грізманн і ще 8 відповідейІспанія — 14:47 8824
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