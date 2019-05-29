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Павелко обраний очільником одного з Комітетів УЄФА

19:41 965 Читать на русском
Павелко обраний очільником одного з Комітетів УЄФА
Андрій Павелко / УАФ

Президент УАФ Андрій Павелко став головою Комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів.

Сьогодні, 29 травня, відбулось засідання Виконавчого комітету УЄФА, на якому президент УАФ Андрій Павелко був обраний на посаду голови Комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Павелко обраний до Виконкому УЄФА

Нагадаємо, Павелко був обраний одним з семи членів Виконкому УЄФА у лютому поточного року на засіданні Конгресу УЄФА.

Андрій Павелко очолює Федерацію футболу України (нині – Українська асоціація футболу) з 2015 року. Минулого року 43-річний народний депутат був переобраний на посаду очільника українського футболу.

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