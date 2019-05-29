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Павелко избран главой одного из комитетов УЕФА

19:41 46 Читати українською
Павелко избран главой одного из комитетов УЕФА
Андрей Павелко / УАФ

Президент УАФ Андрей Павиелко стал главой Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов.

Сегодня, 29 мая, состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором президент УАФ Андрей Павелко был избран на должность главы Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов, сообщает официальный сайт УАФ.

Павелко избран в Исполком УЕФА

Напомним, Павелко был избран одним из семи членов Исполкома УЕФА в феврале текущего года на заседании Конгресса УЕФА.

Андрей Павелко возглавляет Федерацию футбола Украины (ныне – Украинская ассоциация футбола) с 2015 года. В прошлом году 43-летний народный депутат был переизбран на пост главы украинского футбола.

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ФФУ Андрей Павелко УЕФА Мир
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