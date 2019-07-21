Павелко: Наступним покаранням для збірної України може стати проведення матчу без глядачів

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував рішення Люксембургу не подавати апеляцію у "справі Жуніора Мораєса" і штраф УАФ за поведінку вболівальників у матчі з Сербією (5:0).

"Нарешті у "справі Мораєса" поставлена ​​крапка, хочу привітати з цим всім наших уболівальників, і ще раз підкреслити, що Українська асоціація футболу завжди захищатиме інтереси нашої збірної і наших гравців.

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Звичайно ж, хотілося б закликати наших вболівальників пам'ятати, що наступним покаранням може бути проведення ігор нашої національної збірної без глядачів. І це найважливіше, щоб наші гравці відчували підтримку наших трибун.

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Українська асоціація футболу, звичайно, заплатить цей штраф, але ми всі повинні пам'ятати про те, що підтримка трибун дуже важлива для наших гравців під час матчів національної збірної", – сказав Павелко в ефірі ТК Футбол.