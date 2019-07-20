Люксембург не оскаржуватиме рішення у "справі Мораєса"

Федерація футболу Люксембургу вирішила не оскаржувати рішення Контрольно-дисциплінарного органу та Апеляційного комітету УЄФА щодо правомірності участі в матчах збірної України форварда Жуніора Мораєса.

Люксембурзькі функціонери повідомили про своє рішення Українську асоціацію футболу. Про це президент УАФ Андрій Павелко написав у своєму Facebook.

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"Так звана "справа Жуніора Мораєса" схоже остаточно стала історією. Вчора отримав офіційного листа від Федерації футболу Люксембургу за підписом президента Паула Філіппа та віце-президента Жан-Жака Шонкерта. Люксембурзькі колеги інформують, що не будуть оскаржувати в Спортивному арбітражному суді (КАС) в Лозанні рішення Контрольно-дисциплінарного органу та Апеляційного комітету УЄФА про те, що участь Мораєса в матчах збірної України у відборі Євро-2020 проти збірних Люксембургу та Португалії була правомірною. Сподіваюсь і впевнений, що й наші колеги і друзі з Португалії приймуть таке ж рішення", – зазначив Павелко.

Нагадаємо, що футбольні федерації Португалії та Люксембургу оскаржували результати перших матчів своїх національних команд у відборі до Євро-2020 проти збірної України через участь форварда Шахтаря. На їхню думку, Мораєс змінив футбольне громадянство не за правилами.