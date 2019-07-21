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Павелко: Следующим наказанием для сборной Украины может стать проведение матча без зрителей

13:16 30 Читати українською
Павелко: Следующим наказанием для сборной Украины может стать проведение матча без зрителей
Андрей Павелко / фото из соцсетей

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал решение Люксембурга не подавать апелляцию по делу Жуниора Мораеса и штраф УАФ за поведение болельщиков в матче с Сербией (5:0).

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"Наконец-то в "деле Мораеса" поставлена ​​точка, хочу поздравить с этим всех наших болельщиков, и еще раз подчеркнуть, что Украинская ассоциация футбола всегда будет защищать интересы нашей сборной и наших игроков.

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Конечно же, хотелось бы призвать наших болельщиков помнить, что следующим наказанием может быть проведение игр нашей сборной без зрителей. И это самое важное, чтобы наши игроки чувствовали поддержку наших трибун.

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Украинская ассоциация футбола, конечно, заплатит этот штраф, но мы все должны помнить о том, что поддержка трибун очень важна для наших игроков во время матчей национальной сборной", – сказал Павелко в эфире ТК Футбол.

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Теги
Жуниор Мораес Жуниор Мораес Украина Украина Андрей Павелко Сборная Украины Украина - Сербия
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