УЄФА покарав Україну за порушення в матчі проти збірної Сербії

Контрольно-етичний і дисциплінарний орган УЄФА ухвалив рішення щодо порушень під час матчу кваліфікації до Євро-2020 між збірними України та Сербії.

Українська асоціація футболу отримала звинувачення за 4-ма пунктами й отримає штраф за порушення, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На Арені Львів, зокрема, запалювали фаєри, кидали предмети в напрямку поля, блокували сходи та застосовували лазерні указки. Через це УАФ доведеться заплатити 15 250 євро штрафу за фейєрверки та блокування проходів. За іншими звинуваченнями справу було закрито.

Нагадаємо, що збірна України розгромила сербів (5:0) у Львові завдяки дублям Циганкова та Коноплянки і голу Яремчука.

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