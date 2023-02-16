УЄФА на своєму сайті оприлюднив остаточний список кандидатів, які претендують на посади президента організації та членів Виконавчого комітету.

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Президентом УЄФА (на чотирирічний термін) планує переобратися Александер Чеферін, Лаура МакАллістер зі Словенії та Лісе Клавенесс з Норвегії претендують на місце члена Виконкому за квотою для жінок.

Серед інших, які обиратимуться на 4 роки, є й очільник українського футболу Андрій Павелко. Йому доведеться поборотись з наступними кандидатами: Єспер Крістенсен (Данія), Філіпп Діалло (Франція), Арманд Дука (Албанія), Петр Фоусек (Чехія), Леван Кобіашвілі (Грузія), Род Петрі (Шотландія), Хуго Квадерер (Ліхтенштейн), Луїс Рубіалес (Іспанія) та Бйорн Вассалло (Мальта).

До слова, представники Данії, Албанії, України та Іспанії переобиратимуться на ще один термін, інші кандидати висуваються вперше. Окрім того, на дворічний термін у Виконкомі УЄФА претендує і легендарний Ханс-Йоахім Ватцке (Німеччина).

Нагадаємо, вибори відбудуться 5 квітня у Лісабоні на 47-му черговому Конгресі УЄФА.

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