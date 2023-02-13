Прокуратура подала до суду клопотання про відсторонення на два місяці Павелка та Запісоцького з посад президента та генерального секретаря УАФ, повідомляє Facebook-сторінка УАФ.

Павелко подав судовий позов до журналіста – його показово не запросили на нещодавню прес-конференцію

"Таке клопотання не просто необґрунтоване, а й є прямим втручанням в діяльність Громадської спілки в розумінні правил, встановлених у статутах ФІФА та УЄФА, які вже поінформовані про чергове порушення. В спільному листі вони раніше заявляли про ризики втручання держави, в тому числі правоохоронних органів, у діяльність УАФ.

Згідно з листом, продовження втручання в справи Асоціації призведе до призупинення членства УАФ в зазначених міжнародних асоціаціях, а в подальшому і до її виключення з ФІФА та УЄФА. УАФ оскаржуватиме всі протиправні рішення, як в українських судах, так і в міжнародних інстанціях, зокрема Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), куди вже направлені позови від керівництва УАФ", – йдеться в повідомленні.

Золоті 90-ті: Динамо розриває ЛЧ, голі та п'яні зірки збірної Англії, бомбардир зі шрамом і ще 27 фото "старої школи"