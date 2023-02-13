Прокуратура вимагає усунути Павелка та Запісоцького з посад – УАФ погрожує наслідками від ФІФА та УЄФА
Розгляд корупційних справ навколо Андрія Павелка та Юрія Запісоцького не вщухає.
Прокуратура подала до суду клопотання про відсторонення на два місяці Павелка та Запісоцького з посад президента та генерального секретаря УАФ, повідомляє Facebook-сторінка УАФ.
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"Таке клопотання не просто необґрунтоване, а й є прямим втручанням в діяльність Громадської спілки в розумінні правил, встановлених у статутах ФІФА та УЄФА, які вже поінформовані про чергове порушення. В спільному листі вони раніше заявляли про ризики втручання держави, в тому числі правоохоронних органів, у діяльність УАФ.
Згідно з листом, продовження втручання в справи Асоціації призведе до призупинення членства УАФ в зазначених міжнародних асоціаціях, а в подальшому і до її виключення з ФІФА та УЄФА. УАФ оскаржуватиме всі протиправні рішення, як в українських судах, так і в міжнародних інстанціях, зокрема Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), куди вже направлені позови від керівництва УАФ", – йдеться в повідомленні.
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