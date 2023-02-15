Росія хоче не дати Україні ЧС і вбачає Павелка головним ворогом – офіційна заява УАФ
УАФ опублікувала заяву стосовно спроби відсторонити керівництво асоціації від обійманих посад на два місяці.
"Спроба незаконного відсторонення керівництва УАФ через рішення Печерського суду саме зараз і саме на два місяці має цілком конкретні цілі. Головна з них – позбавити Україну місця у Виконкомі УЄФА, у чому, очевидно, може бути зацікавлена "країна 404" або колаборанти всередині нашої держави. Адже ці два місяці є ключовим періодом боротьби України за те, щоб і надалі бути представленою в керівному органі УЄФА.
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Росіяни ж при цьому прямо та публічно визнають, що вбачають в особі президента УАФ Андрія Павелка свого ключового противника, якому вдається блокувати в міжнародних футбольних структурах будь-які їхні кроки, спрямовані на пом’якшення антиросійської санкційної політики.
Крім того, ці два місяці без перебільшення є доленосними в питаннях фіналізації підготовки спільної заявки України, Іспанії та Португалії на проведення ЧС-2030. Зазначена робота триває безпосередньо під керівництвом президента УАФ Андрія Павелка та за участі генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького, про що ворогу достеменно відомо.
Тож злочинні наміри саме зараз усунути керівництво асоціації від обійманих і, наголошуємо, виборних посад є навмисною спробою підірвати довіру до України з боку міжнародної спільноти, а також дискредитувати нашу державу як надійного футбольного партнера, якому можна довірити проведення ЧС-2030", – йдеться у заяві.