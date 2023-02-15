"Спроба незаконного відсторонення керівництва УАФ через рішення Печерського суду саме зараз і саме на два місяці має цілком конкретні цілі. Головна з них – позбавити Україну місця у Виконкомі УЄФА, у чому, очевидно, може бути зацікавлена "країна 404" або колаборанти всередині нашої держави. Адже ці два місяці є ключовим періодом боротьби України за те, щоб і надалі бути представленою в керівному органі УЄФА.

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Росіяни ж при цьому прямо та публічно визнають, що вбачають в особі президента УАФ Андрія Павелка свого ключового противника, якому вдається блокувати в міжнародних футбольних структурах будь-які їхні кроки, спрямовані на пом’якшення антиросійської санкційної політики.

Крім того, ці два місяці без перебільшення є доленосними в питаннях фіналізації підготовки спільної заявки України, Іспанії та Португалії на проведення ЧС-2030. Зазначена робота триває безпосередньо під керівництвом президента УАФ Андрія Павелка та за участі генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького, про що ворогу достеменно відомо.