Верховна Рада створила ТСК щодо розслідування можливих порушень з боку Павелка

Парламент проголосував за відповідне рішення щодо президента УАФ Андрія Павелка.

Верховна Рада України 15 листопада створила Тимчасову слідчу комісію парламенту з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України та зловживання службовим становищем президентом Української асоціації футболу, головою комітету з питань бюджету Верховної Ради 8-го скликання Андрієм Павелком.

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За відповідне рішення на засіданні у п’ятницю проголосували 260 народних депутатів. Воно пов'язане з бюджетною програмою будівництва футбольних полів зі штучним покриттям в Україні у 2017-2018 роках.

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