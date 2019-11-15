toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020 УКРАЇНА U-21 - ДАНІЯ U-21

Верховна Рада створила ТСК щодо розслідування можливих порушень з боку Павелка

15:08 312 Читать на русском
Верховна Рада створила ТСК щодо розслідування можливих порушень з боку Павелка
Андрій Павелко / Футбол 24

Парламент проголосував за відповідне рішення щодо президента УАФ Андрія Павелка.

Верховна Рада України 15 листопада створила Тимчасову слідчу комісію парламенту з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України та зловживання службовим становищем президентом Української асоціації футболу, головою комітету з питань бюджету Верховної Ради 8-го скликання Андрієм Павелком.

Павелко однозначно відповів на інформацію про конфлікт із Суркісом на матчі Україна – Португалія

За відповідне рішення на засіданні у п’ятницю проголосували 260 народних депутатів. Воно пов'язане з бюджетною програмою будівництва футбольних полів зі штучним покриттям в Україні у 2017-2018 роках.

"Ветерани АТО сказали: "Або Суркіс звідси піде, або ми": між Павелком та Суркісами спалахнула бійка на НСК Олімпійський

blog_ava
Ярмоленко – про перемогу над Естонією: Ви бачили, куди я вдарив? М'яч за стадіоном опинився
12:58
4785
Теги
Головне УАФ Андрій Павелко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
25
хв
Україна U-21
18:30
Данія U-21
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук