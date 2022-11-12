"Вітаю Херсон, всіх херсонців, серед яких є і члени нашої команди УАФ, зі звільненням від рашистів-окупантів. Завдяки Збройним силам України

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Важко навіть уявити, що довелось пережити жителям міста протягом 8 місяців окупації, але Україна завжди перемагає. Хоробрістю наших воїнів і вірою всього українського народу!

В УАФ готуємось до повернення футбольних команд з Херсона і області до змагань серед чоловічих, жіночих і юнацьких команд. Як готуємось до відродження українського футболу на всій території Незалежної України", – написав Павелко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, напередодні (11 листопада) українські військові нарешті зайшли у Херсон, де їх радісно зустріли місцеві мешканці. Місто перебувало під окупацією ще з березня 2022 року.

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