"Поздравляю Херсон, всех херсонцев, среди которых есть и члены нашей команды УАФ, с освобождением от рашистов-оккупантов. Благодаря Вооруженным силам Украины

"Этот день войдет в историю": Динамо – об освобождении Херсона

Трудно даже вообразить, что пришлось пережить жителям города в течение 8 месяцев оккупации, но Украина всегда побеждает. Храбростью наших воинов и верой всего украинского народа!

В УАФ готовимся к возвращению футбольных команд из Херсона и области к соревнованиям среди мужских, женских и юношеских команд. Как готовимся к возрождению украинского футбола на всей территории Независимой Украины", – написал Павелко на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, накануне (11 ноября) украинские военные наконец-то зашли в Херсон, где их радостно встретили местные жители. Город находился под оккупацией с марта 2022 года.

Повсюду арбузы: Шахтер, Динамо и другие клубы УПЛ отреагировали на освобождение Херсона из-под российской оккупации