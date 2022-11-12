"Дата 11 листопада 2022 року стане символічною для всієї України та увійде до історії нашої незалежної країни. Після восьми місяців окупації, зі сльозами на очах, мешканці Херсону із радістю зустрічають ЗСУ. І немає жодної небайдужої людини в Україні, яка не радіє сьогодні за всю Херсонщину.

"Ніхто не хотів псевдореферендумів": Караваєв емоційно прокоментував звільнення Херсона

Особливою є новина про звільнення Херсона для захисника Динамо Олександра Караваєва, який народився та робив перші кроки у футболі в цьому місті.

Віримо, що вдасться повернути всі міста, загоїти всі рани, покарати терористів за всі злочини, скоєні на нашій землі. Вічна слава Героям, які віддали своє життя, слава тим, хто продовжує боротися за незалежність нашої рідної України", – йдеться в заяві Динамо на офіційному сайті.

Нагадаємо, напередодні (11 листопада) українські військові нарешті зайшли у Херсон, де їх радісно зустріли місцеві мешканці. Місто перебувало під окупацією ще з березня 2022 року.

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