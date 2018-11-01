Павелко – про санкції Росії: Це гордість – опинитися в такому списку

Президент ФФУ Андрій Павелко прокоментував наявність свого прізвища у переліку осіб, щодо яких Росія застосувала економінчі санкції.

Нагадаємо, сьогодні Росія оприлюднила список із більш ніж 300 осіб, щодо яких застосовані економічні санкції, зокрема, заблоковані їхні активи на території РФ. До списку потрапили і декілька людей, що мають відношення до футболу. Серед них опинився і очільник Федерації футболу України Андрій Павелко.

Росія ввела санкції проти Павелка, Ярославського, Геллера та ще кількох футбольних людей

"Це гордість – опинитися в такому списку. Таким чином відзначили тих, хто точно тримає позицію по захисту України. У мене в Росії ніколи не було ніяких активів та ніяких інтересів", – розповів Павелко.

До слова, сьогодні ж стало відомо, що ФФУ готує заявку на проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2021, який може пройти на ОСК Металіст у Харкові.