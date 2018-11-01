toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ФУЛХЕМ КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ДИНАМО

Павелко – про санкції Росії: Це гордість – опинитися в такому списку

13:45 257 Читать на русском
Павелко – про санкції Росії: Це гордість – опинитися в такому списку
Андрій Павелко / фото: ФФУ

Президент ФФУ Андрій Павелко прокоментував наявність свого прізвища у переліку осіб, щодо яких Росія застосувала економінчі санкції.

Нагадаємо, сьогодні Росія оприлюднила список із більш ніж 300 осіб, щодо яких застосовані економічні санкції, зокрема, заблоковані їхні активи на території РФ. До списку потрапили і декілька людей, що мають відношення до футболу. Серед них опинився і очільник Федерації футболу України Андрій Павелко.

Росія ввела санкції проти Павелка, Ярославського, Геллера та ще кількох футбольних людей

"Це гордість – опинитися в такому списку. Таким чином відзначили тих, хто точно тримає позицію по захисту України. У мене в Росії ніколи не було ніяких активів та ніяких інтересів", – розповів Павелко.

До слова, сьогодні ж стало відомо, що ФФУ готує заявку на проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2021, який може пройти на ОСК Металіст у Харкові.

Джерело: Футбол 24
Теги
Росія ФФУ Андрій Павелко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
44
хв
Манчестер Сіті
21:45
Фулхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук