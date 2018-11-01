Павелко – о санкциях России: Это гордость – оказаться в таком списке

Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал наличие своей фамилии в списке лиц, в отношении которых Россия применила економинчи санкции.

Напомним, сегодня Россия обнародовала список из более чем 300 человек, к которым применены экономические санкции, в частности, заблокированы их активы на территории РФ. В список попали и несколько человек, имеющих отношение к футболу. Среди них оказался и глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

Россия ввела санкции против Павелко, Ярославского, Геллера и еще нескольких футбольных людей

"Это гордость – оказаться в таком списке. Таким образом отметили тех, кто точно держит позицию по защите Украины. У меня в России никогда не было никаких активов и никаких интересов", – рассказал Павелко.

К слову, сегодня же стало известно, что ФФУ готовит заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА-2021, который может пройти на ОСК Металлист в Харькове.