Нападник Барселони Антуан Грізманн має дуже мало шансів залишитися в каталонському клубі.

Чи не головною ціллю Барселони цього літа залишається продаж Антуана Грізманна, повідомляє Marca.

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Зазначається, що цей трансфер важливий для каталонців, щоб команда зберегла економічну стабільність. Грізманн демонструє непогані спортивні результати й залишається одним із найдорожчих активів "синьо-гранатових". Боси клубу розуміють, що продати інших гравців буде куди складніше.

Водночас і в ситуації з 30-річним французом все не так просто. Робота над обміном на Сауля Ньїгеса виявилася марною, але Барселона вже працює над іншими варіантами. Йдеться про потенційний переїзд в Лігу 1 (очевидно ПСЖ) або один із топ-клубів АПЛ.

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Зрештою, у Барселоні наголошують, що бажання продати Грізманна продиктоване виключно економічними факторами. До спортивних результатів претензій немає. У минулому сезоні француз зіграв 51 матч, забивши 19 голів.