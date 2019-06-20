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Патрік: Філософії Фонсеки і Каштру схожі

19:48 101 Читать на русском
Патрік: Філософії Фонсеки і Каштру схожі
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Алан Патрік поділився думкою про призначення нового тренера Луїша Каштру.

"Повертатися після відпустки завжди непросто. Але ми дуже динамічно попрацювали, трохи втомилися. Треба якомога швидше повернути ідеальні кондиції.

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Думаю, філософії Каштру і Фонсекі схожі. Шахтар буде продовжувати грати у видовищний, атакувальний футбол", – поділився Патрік у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Сьогодні Луїш Каштру провів перше тренування на посаді головного тренера Шахтаря. Нагадаємо, він змінив Паулу Фонсеку на цій посаді, який очолив італійську Рому.

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Алан Патрік Алан Патрік Шахтар Шахтар Паулу Фонсека Паулу Фонсека Луїш Каштру Луїш Каштру
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