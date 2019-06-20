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Патрик: Философии Фонсеки и Каштру похожи

19:49 64 Читати українською
Патрик: Философии Фонсеки и Каштру похожи
Луиш Каштру / ФК Шахтар

Полузащитник Шахтера Алан Патрик поделился мнением о назначении нового тренера Луиша Каштру.

"Возвращаться после отпуска всегда непросто. Но мы очень динамично поработали, немного устали. Надо как можно скорее вернуть идеальные кондиции.

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Думаю, философии Каштру и Фонсеки похожи. Шахтер будет продолжать играть в зрелищный, атакующий футбол", – поделился Патрик в комментарии официальному сайту Шахтера.

Сегодня Луиш Каштру провел первую тренировку в качестве главного тренера Шахтера. Напомним, он сменил Паулу Фонсеку на этом посту, который возглавил итальянскую Рому.

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