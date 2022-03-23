Сергій Кравченко після довгих роздумів таки знайшов причини, які змусили росіян почати повномасштабну війну в Україні. Режим Путіна може використати ці формулювання як ідеальну шпаргалку при поясненні своїх злочинних дій.

"Отже, виходить, Україна одночасно намагалася напасти на Росію, Білорусь, бомбила "ДНР", "ЛНР", розробляючи при цьому хімічну, ядерну, біологічну зброю. Виводила голубів-убивць російського населення, виробляла бойові наркотики.

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Налаштовувала весь світ проти Росії, у 2014 році почала їсти дітей, кожний мав по два раби. Мене повинні "неонацисти, нацисти, бандерівці" зараз розстріляти за текст російською, і при цьому всьому Україна все-таки сама на себе напала, але і не напала, а створює за допомогою США різні фейки.

Ага. Ну все зрозуміло тепер", – з іронією написав Кравченко в Instagram.

Нагадаємо, у 2021-му досвідчений хавбек перебрався в Чорноморець. Раніше 38-річний вихованець Шахтаря виступав за Ворсклу, Динамо, Дніпро та інші клуби. Зіграв 10 матчів за національну збірну України, забив 1 гол.

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