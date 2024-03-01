Прес-служба Федерації футболу Бразилії опублікувала список футболістів на найближчі матчі національної команди.

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Дорівал Жуніор, який дебютуватиме на чолі команди, викликав 26 гравців. Партнери Довбика та Циганкова по Жироні – Ян Коуту та Савіо – включені в заявку. Для захисника це другий виклик у збірну Бразилії, а нападник вперше з'явився у списку. Також повернувся до національної команди Лукас Пакета, який не грав з червня 2023 року через скандал зі ставками.

Нагадаємо, збірна Бразилії проведе два матчі – 23 березня "селесао" зіграють з Англією, а 26 протистоятимуть Іспанії.