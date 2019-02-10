Парма – Інтер – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Інтер на виїзді мінімально переграв Парму в 23 турі Серії А і продовжує впевнено йти на 3 сходинці в таблиці. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Чемпіонат Італії 2018/19, 23 тур

Парма – Інтер – 0:1

Гол: Мартінес, 79

Інтер здобув мінімальну перемогу над Пармою: 23 тур Серії А, матчі суботи

Інтер на виїзді в 23 турі Серії А зустрівся з Пармою. Команди довгий час тримали нічийний рахунок, поки на 79-й хвилині аргентинський форвард "нерадзуррі" Лаутаро Мартінес не відзначився переможним м'ячем. Таким чином, міланський клуб набрав 43 очки і має відрів від 4 позиції в 5 пунктів.