Парма – Інтер – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Туреччина — 08:45 832
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Луческу невдовзі покине збірну Туреччини, – ЗМІ
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Атлетіко – Реал: Соларі перекусив Сімеоне, Рамос і Бейл глузують над суперником, а каталонець допомагає "королям"Іспанія — 9 лют 7718
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Ліверпуль розгромив Борнмут та повернувся на перше місце, Бернлі обіграв Брайтон: 26 тур АПЛ, матчі суботиАнглія — 9 лют 1253
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Баварія – Шальке: розкішний Хамес, мюнхенці скористалися втратами Борусій, Коноплянка відіграв на рівніНімеччина — 9 лют 3381
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