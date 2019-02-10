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Парма – Інтер – 0:1 – відео гола та огляд матчу

09:53 76 Читать на русском
Парма – Інтер – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Парма – Інтер – 0:1 / ФК Парма

Інтер на виїзді мінімально переграв Парму в 23 турі Серії А і продовжує впевнено йти на 3 сходинці в таблиці. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Чемпіонат Італії 2018/19, 23 тур

Парма – Інтер – 0:1

Гол: Мартінес, 79

Інтер здобув мінімальну перемогу над Пармою: 23 тур Серії А, матчі суботи

Інтер на виїзді в 23 турі Серії А зустрівся з Пармою. Команди довгий час тримали нічийний рахунок, поки на 79-й хвилині аргентинський форвард "нерадзуррі" Лаутаро Мартінес не відзначився переможним м'ячем. Таким чином, міланський клуб набрав 43 очки і має відрів від 4 позиції в 5 пунктів.

Італія23 турЕнніо Тардіні (Парма)

Парма - Інтер: Субота 09 лютого 2019

Парма
Матч завершено
0 : 1
Інтер
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Італія Відеоновини Парма Парма Парма - Інтер Інтер Інтер
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