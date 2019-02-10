Парма – Интер – 0:1 – видео гола и обзор матча

Интер на выезде минимально переиграл Парму в 23 туре Серии А и продолжает уверенно идти на 3 строчке в таблице. Смотрите видео гола и обзор матча.

Чемпионат Италии 2018/19, 23 тур

Парма – Интер – 0:1

Гол: Мартинес, 79

Интер одержал минимальную победу над Пармой: 23 тур Серии А, матчи субботы

Интер на выезде в 23 туре Серии А встретился с Пармой. Команды долгое время держали ничейный счет, пока на 79-й минуте аргентинский форвард "нерадзурри" Лаутаро Мартинес не отличился победным мячом. Таким образом, миланский клуб набрал 43 очка и имеет отрыв от 4 позиции в 5 пунктов.