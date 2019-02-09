Наполі та Фіорентина не виявили сильнішого: 23 тур Серії А, матчі суботи

В матчі 23 туру Серії А Наполі та Фіорентина не змогли відзначитись голами. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 23 тур

Фіорентина – Наполі – 0:0

Парма – Інтер – початок матчу о 21:30

Фіорентина та Наполі розійшлись безгольовою нічиєю. Неаполітанці трохи більше володіли ініціативою, проте забити "блакитним" не вдалось.

Після цієї гри Наполі набрав 52 очки та залишився другим, Фіорентина з 32 пунктами розташувалась на 9 позиції.