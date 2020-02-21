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Нойєр пропустив ганебний гол у матчі проти Падерборна: відео епічного курйозу

22:37 130 Читать на русском
Нойєр пропустив ганебний гол у матчі проти Падерборна: відео епічного курйозу
Мануель Нойєр / DPA

Голкіпер Баварії Мануель Нойєр припустився епічної помилки у матчі 23-го туру Бундесліги проти Падерборна.

25’ Серж Гнабрі
 
Денніс Србени 44’
25’ Серж Гнабрі
44’ Денніс Србени

Наприкінці першого тайму Падерборн організував чи не єдину свою атаку, яка завершилась епічним голом.

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Після закидання на Србени правим флангом Нойєр вирішив у звичній для себе манері вийти з воріт та зіграти на випередження. Гравець Падерборна випередив голкіпера, відтіснив його корпусом, посадив на п'яту точку Алабу та знущально закотив м'яч у ворота Баварії.

Додамо, що на момент перерви Падерборн втримує нічийний рахунок (1:1) попри величезну перевагу Баварії.

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Відеоновини Баварія - Падерборн Мануель Нойєр Мануель Нойєр Баварія Баварія Німеччина футбольні курйози
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