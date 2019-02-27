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ПАОК Шахова вирвав путівку в півфінал Кубка Греції

27 лютого 23:10 58 Читать на русском
ПАОК Шахова вирвав путівку в півфінал Кубка Греції
ПАОК Шахова вирвав путівку в півфінал Кубка Греції

ПАОК у видовищному поєдинку з Паніоніосом здобув путівку у півфінал Кубка Греції. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Кубок Греції, 1/4 фіналу, матч відповідь

ПАОК – Паніоніос – 4:2 (перший матч – 1:2)

Голи: Бісесвар, 32, Свідерскі, 82, Акпом, 114, Вієрінья, 119 (пен.) – Дурмішай, 33, Камара, 94

Вилучення: Мантатіс, 118

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Господарі першими вийшли вперед. але гості швидко зрівняли рахунок. Наприкінці основного часу Свідерскі використав свій шанс та перевів гру в екстратайми.

Паніоніос зрівняв рахунок, але не встояв перед шаленим натиском ПАОКа. Спочатку Акпом вивів господарів вперед, а потім Вієрінья завдяки пенальті подарував ПАОКу путівку у півфінал.

Українець Євген Шахов провів на полі весь матч.

Теги
Світ Євген Шахов Євген Шахов ПАОК ПАОК Паніоніос Паніоніос
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