ПАОК Шахова вырвал путевку в полуфинал Кубка Греции

ПАОК в зрелищном поединке с Паниониосом добыл путевку в полуфинал Кубка Греции. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Кубок Греции, 1/4 финала, ответный матч

ПАОК – Паниониос – 4:2 (первый матч – 1:2)

Голы: Бисесвар, 32, Свидерски, 82, Акпом, 114, Виеринья, 119 (пен.) – Дурмишай, 33, Камара, 94

Удаление: Мантатис, 118

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Хозяева первыми вышли вперед. но гости быстро сравняли счет. В конце основного времени Свидерски использовал свой шанс и перевел игру в экстратаймы.

Паниониос сравнял счет, но не устоял перед бешеным натиском ПАОКа. Сначала Акпом вывел хозяев вперед, а затем Виеринья благодаря пенальти подарил ПАОК путевку в полуфинал.

Украинец Евгений Шахов провел на поле весь матч.