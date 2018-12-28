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Паньків – найкращий гравець Олександрії в 2018 році

15:05 55 Читать на русском
Паньків – найкращий гравець Олександрії в 2018 році
Юрій Паньків / Фото: соцмережі

Фанати Олександрії визначили найкращого футболіста за підсумками 2018 року.

Олександрія провела опитування серед своїх фанатів, які мали визначити найкращого гравця команди за підсумками 2018 року.

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Найбільше голосів вболівальники віддали за голкіпера Юрія Паньківа. На другому місці – півзахисник Євген Банада.

У поточному сезоні на рахунку Паньківа 18 матчів в УПЛ. У 8 з них він зумів зберегти свої ворота "сухими".

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Теги
Юрій Паньків Юрій Паньків Олександрія Олександрія
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