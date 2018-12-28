Маліновський став одним з найдорожчих футболістів чемпіонату Бельгії

Авторитений портал Transfermarkt опублікував рейтинг найдорожчих гравців бельгійського чемпіонату.

Найдорожчим гравцем бельгійського чемпіонату став півзахисник Генка Сандер Берге, якого оцінили в 17 млн євро. На другому місці – нападник Брюгге Уеслі, ціна якого становить 14 млн. Замикає трійку форвард Генка Леандро Троссард, його також оцінили в 14 млн.

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Найдорожчим футболістом з українським паспортом став півзахисник Генка Руслан Маліновський. Його ціна становить 9 млн євро, що на 2 млн більше в порівнянні з минулим оновленням.

Також додали в ціні півзахисник Сент-Труйдена Роман Безус (2 млн після 1,2) і Єгор Назарина з Антверпена – (700 тисяч євро після 500 тисяч).

Тримає планку в 3,5 млн форвард Гента Роман Яремчук. Ціна на захисника Кортрейка Андрія Бацулу також не змінилася – 600 тисяч євро.

Євген Макаренко з Андерлехта та захисник Гента Ігор Пластун коштують по 2 млн.

Хавбек Стандарда Валерій Лучкевич подешевшав до 700 тисяч євро.

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