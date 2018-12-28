Ліверпуль – Арсенал як передноворічний хіт, Зінченко у грі за життя та Роналду проти сенсації сезону: топ-матчі вікенду

"Футбол 24" представляє прев'ю найцікавіших поєдинків європейського вікенду. Іспанія та Німеччина взяли різдвяну паузу, а ось в Англії та Італії продовжує вирувати футбольне життя.

Ліверпуль – Арсенал

29 грудня, 19:30. Ліверпуль, Енфілд

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитись: Енфілд приймає центральну битву 20 туру англійської Прем'єр-ліги. Ліверпуль, який не зазнав жодної поразки у першому колі, проекзаменує Арсенал Унаї Емері. "Червоні" демонструють просто божевільну форму, вигравши свої останні 8 матчів. Тріумфальна серія команди Юргена Клоппа розпочалась якраз після виїзної нічиєї з Арсеналом (1:1). Чемпіонського темпу Ліверпуля не витримує навіть Манчестер Сіті, якому мерсисайдці "привезли" вже 7 пунктів. Лише Тоттенхем, перемагаючи 5 поєдинків поспіль, намагається не відпускати лідера АПЛ у вільне плавання.

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Арсенал вирушає у лігво найкращої команди АПЛ після несподіваної виїзної нічиєї з Брайтоном. Підопічні Емері, який заслужив чимало компліментів за свою роботу на Туманному Альбіоні, трішки розгубили форму, здобувши лише дві перемоги в останніх 5-ти матчах. "Каноніри" знову покинули зону Ліги чемпіонів та ризикують ще більше віддалитись від топ-4 у випадку поразки на Енфілді. Принаймні останній візит лондонців у гості до Ліверпуля завершився їх ганебною поразкою з рахунком 0:4. У першому колі команди розписали результативну нічию при рівній грі (1:1).

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Ювентус – Сампдорія

29 грудня, 19:30. Турин, Ювентус Стедіум

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитись: безапеляційний фаворит Серії А зустрінеться з командою, яка доволі неочікувано увімкнулась в боротьбу за Лігу чемпіонів. Сампдорія, здобувши чотири перемоги в п'яти останніх матчах, впритул наблизилась до Лаціо, який наразі замикає топ-4. Відстань між командами складає лише два очки.

Перед вояжем на Ювентус Стедіум генуезці обіграли головного аутсайдера першості К'єво, тоді як "Стара Синьйора" сенсаційно втратила очки у Бергамо. Лише Кріштіану Роналду, якому Аллегрі надав невеличкий відпочинок, врятував "зебр" від першої поразки у сезоні. Кріш розпочав поєдинок на лаві запасних, але вже через 14 хвилин після виходу на заміну став героєм Турина. До слова, португалець лише одним м'ячем поступається лідеру бомбардирських перегонів Кшиштофу Пйонтеку (13), тож на матч проти Дорії 5-разовий володар "Золотого м'яча" вийде із подвійною мотивацією.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Мілан – СПАЛ

29 грудня, 19:30. Мілан, Сан Сіро

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитись: Дженнаро Гаттузо ризикує провести свій останній поєдинок на посаді головного тренера Мілана. Напередодні авторитетні видання Італії писали, що керівництво "россонері" вирішило позбутись 40-річного фахівця, який не впорався із будівництвом нового проекту. Колись легендарний клуб посідає лише 6-те місце у турнірній таблиці, а завдання пробитись у Лігу чемпіонів все більше розходиться з реальністю.

Схоже, що босам клубу увірвався терпець після нічиєї з Фрозіноне, коли "россонері" вперше за 34 роки не зуміли відзначитись в чотирьох матчах Серії А поспіль. Відтак, проти СПАЛа Гаттузо має шанс попрощатись з високо піднятою головою. А кого ж тоді перемагати, якщо не 17-ту команду першості, яка не знає смаку тріумфів вже 9 поєдинків поспіль...?

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Саутгемптон – Манчестер Сіті

30 грудня, 16:15. Саутгемптон, Сент-Меріс

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитись: Чинні чемпіони АПЛ, зазнавши двох поразок поспіль, більше не мають права на помилку. Команда Хосепа Гвардіола переживає насправді смутні часи, ризикуючи самотужки вручити Ліверпулю чемпіонський титул після насиченого матчами рідзвяного періоду. Поразка від Лестера відкинула "містян" на третє місце, їх обійшов навіть Тоттенхем.

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Де Брюйне та Ко саме час зібратись, якщо вони ще мріють про захист титулу. Чергове фіско, найпевніше, поховає чемпіонські амбіції команди Зінченка, яка навряд чи зможе відіграти у такого розкішного Ліверпуля 9 чи 10 очок. До слова, українець, можливо, отримає шанс потрапити у стартовий склад Ман Сіті на Сент-Меріс. Його конкурент за місце на лівому фланзі оборони Фабіан Делф був вилучений у матчі з Лестером, а Менді продовжує лікуватись.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

Манчестер Юнайтед – Борнмут

30 грудня, 19:30. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитись: "Червоні дияволи" відродились, наче Фенікс з попелу після відходу Жозе Моурінью. У двох поєдинках з Сульшером МЮ здобув максимум очок, а норвезький фахівець ще й встиг встановити унікальне досягнення, яким не може похвалитись навіть легендарний Фергюсон. Він став першим тренером, під керівництвом якого команда забила більше 3 голів у двох дебютних матчах Прем'єр-ліги. Чому б не продовжити феєрію?

Якщо манкуніанці продовжать у тому ж дусі, то вже незабаром зможуть нав'язати реальну боротьбу Челсі та Арсеналу за четверту сходинку. Враховуючи те, що Арсенал ризикує залишитись з носом на Енфілді, потенційний тріумф Юнайтед над Борнмутом скоротить відставання "дияволів" від "канонірів" до трьох пунктів. Схоже, після зміни тренера МЮ вже не можна списувати з рахунків.

Прогноз "Футбол 24": 2:0