Панатінаїкос – Олімпіакос: через бійки, сльозогінний газ та димові шашки матч не було дограно – відео божевілля фанатів

Матч 25 туру чемпіонату Греції між Панатінаїкосом та Олімпіакосом не змогли дограти через заворушення вболівальників.

Матч відбувався у Афінах та кілька разів зупинявся через безлади на трибунах. Вже у дебюті зустрічі фанати господарів атакували представників Олімпіакоса, які перебували на лаві для запасних.

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У другому таймі нападник Олімпіакоса відкрив рахунок у зустрічі, після чого 50 фанатів Панатінаїкоса атакували поліцейських за межами стадіону.

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Правоохоронні органи використовували димові шашки та сльозогінний газ, аби заспокоїти хуліганів. Дим та газ проникли у чашу стадіону, через що матч було зупинено.