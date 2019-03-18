Панатинаикос – Олимпиакос: из-за драки, слезоточивого газа и дымовых шашек матч не был доигран – видео безумия фанатов

Матч 25 тура чемпионата Греции между Панатинаикосом и Олимпиакосом не смогли доиграть из-за беспорядков болельщиков.

Матч проходил в Афинах и несколько раз останавливался из-за беспорядков на трибунах. Уже в дебюте встречи фанаты хозяев атаковали представителей Олимпиакоса, которые находились на скамье запасных.

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Во втором тайме нападающий Олимпиакоса открыл счет во встрече, после чего 50 фанатов Панатинаикоса атаковали полицейских за пределами стадиона.

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Правоохранительные органы использовали дымовые шашки и слезоточивый газ, чтобы успокоить хулиганов. Дым и газ проникли в чашу стадиона, из-за чего матч был остановлен.