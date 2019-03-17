У фанатів Реала під час матчу з Сельтою забрали банери з вимогою Пересу покинути клуб

Під час матчу 28-го туру іспанської Ла Ліги Реал – Сельта (2:0) деякі вболівальники "вершкових" висловили невдоволення президентом мадридського клубу Флорентіно Пересом.

На трибунах стадіону Сантьяго Бернабеу в першому таймі можна було побачити банери з таким текстом: "Флорентіно, йди" і "Флорентіно винен", повідомляє AS.

Реал – Сельта – 2:0– відео голів та огляд матчу

Однак банери пробули на трибунах зовсім недовго: співробітники служби безпеки вилучили їх у вболівальників.

Нагадаємо, що Реал вчора проводив перший матч після повернення на посаду головного тренера француза Зінедіна Зідана.

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