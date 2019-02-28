Вболівальники в Марокко влаштували піротехнічне шоу космічних масштабів – відео дня

На матчі чемпіонату Марокко вболівальники запалили неймовірну кількість фаєрів та створили фантастичне видовище.

27 лютого відбувся матч чемпіонату Марокко між ФАР Рабат та Раджа Касабланкою, що вважається класичним протистоянням у Північно-Африканській країні.

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Вболівальники обох команд під час матчу влаштували піротехнічне шоу неймовірних масштабів, майже кожен фанат тримав у руках фаєр, від чого здавалось, що всі трибуни палають.

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До слова, перемогу у матчі на останніх хвилинах виборола команда ФАР Рабат завдяки пенальті. Рахунок поєдинку – 2:1.