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Вболівальники в Марокко влаштували піротехнічне шоу космічних масштабів – відео дня

20:53 146 Читать на русском
Вболівальники в Марокко влаштували піротехнічне шоу космічних масштабів – відео дня
ФАР Рабат та Раджа Касабланка / Соцмережі

На матчі чемпіонату Марокко вболівальники запалили неймовірну кількість фаєрів та створили фантастичне видовище.

27 лютого відбувся матч чемпіонату Марокко між ФАР Рабат та Раджа Касабланкою, що вважається класичним протистоянням у Північно-Африканській країні.

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Вболівальники обох команд під час матчу влаштували піротехнічне шоу неймовірних масштабів, майже кожен фанат тримав у руках фаєр, від чого здавалось, що всі трибуни палають.

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До слова, перемогу у матчі на останніх хвилинах виборола команда ФАР Рабат завдяки пенальті. Рахунок поєдинку – 2:1.

Теги
футбольні фанати Відеоновини Світ Раджа Касабланка Раджа Касабланка
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