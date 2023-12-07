Палмейрас став чемпіоном Бразилії, Сантос вперше за 111 років вилетів з еліти
Завершився сезон чемпіонату Бразилії, який подарував нам нового чемпіона та історичний виліт місцевого гранда.
Сезон 2023 завершився тріумфом Палмейраса у бразильській першості – "зелено-білі" 12-й раз у своїй історії стали чемпіоном, набравши 70 очок. Для цього в останньому турі вистачило нічиєї з Крузейро (1:1).
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Друге місце ж посів Греміо з Луїсом Суаресом – 68 балів. П'єдестал замкнув Атлетіко Мінейро з 66 пунктами, який випередив Фламенго лише за додатковими показниками.
Сталась й історична подія. Сантос вперше за 111 років вилетів з елітного дивізіону. Таким чином, залишилось лише 2 клуби, які ніколи не покидали еліту бразильського футболу, повідомляє Mister Chip. Це Фламенго та Сан-Паулу.
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