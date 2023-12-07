Завершився сезон чемпіонату Бразилії, який подарував нам нового чемпіона та історичний виліт місцевого гранда.

Сезон 2023 завершився тріумфом Палмейраса у бразильській першості – "зелено-білі" 12-й раз у своїй історії стали чемпіоном, набравши 70 очок. Для цього в останньому турі вистачило нічиєї з Крузейро (1:1).

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Друге місце ж посів Греміо з Луїсом Суаресом – 68 балів. П'єдестал замкнув Атлетіко Мінейро з 66 пунктами, який випередив Фламенго лише за додатковими показниками.

Сталась й історична подія. Сантос вперше за 111 років вилетів з елітного дивізіону. Таким чином, залишилось лише 2 клуби, які ніколи не покидали еліту бразильського футболу, повідомляє Mister Chip. Це Фламенго та Сан-Паулу.

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️ ?????! ????! ??! ️



O Palmeiras não esmorece. O Palmeiras não se entrega. O PALMEIRAS RESISTE! O PALMEIRAS VENCE! PELA 12ª VEZ NA HISTÓRIA, O ????? ??????̃? ?? BRASIL CONQUISTA O BRASILEIRÃO! TODOS SOMOS DO-DE-CA! #ViradaHeroica#AvantiPalestra pic.twitter.com/Pb0x6xdy4L — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 7, 2023