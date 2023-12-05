36-річний Суарес перебуває на завершальній стадії переговорів з Інтером Маямі, інформує The Athletic. Згідно з джерелом, сторони досягли принципової угоди про однорічний контракт.

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Екс-форварда збірної Уругваю продовжує турбувати травма коліна, яка не завадила йому в 52 матчах за бразильський Греміо забити 24 м'ячі й оформити 17 асистів. В Інтері Маямі прекрасно усвідомлюють ризики і не розраховують на те, що Суарес зможе брати участь у всіх матчах.

Нагадаємо, що в Інтері Маямі виступає найкращий друг Суареса, Ліонель Мессі.

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