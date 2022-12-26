"Можна сказати, що він іде на підвищення. У ПАОКу йому запропонували посаду спортивного директора, він цілковито куруватиме трансферну політику, діяльність першої команди. Він давно про це мріяв, думав. Це крок вперед з погляду відповідальності, яку він матиме в новому клубі.

"Дякую, Україно!" – Боту попрощався з Шахтарем

Я був проти переходу, проте є бажання самого Жозе Боту, а також сума відступних у контракті. ПАОК заплатив достатньо серйозну суму, і тут я вже був безсилий зупинити будь-які процеси. Хочеться лише побажати Боту всього найкращого, успіхів, фарту.

Ми провели декілька гарних років. Фактично всі футболісти, яких було придбано за участю Боту, грають. Єдиний Сіпріано, та й того ми брали вільним агентом, зараз виступає в оренді у Сьйоні. При цьому для швейцарського клубу він є серйозною бойовою одиницею та має постійну ігрову практику. Решта футболістів задіяні в основі Шахтаря та грають. Було виконано гарну роботу, однак зрозуміло, що меж досконалості немає і є куди рости, проте це вже інша історія.

Ми наразі займаємося пошуками заміни Боту, запустили процес. Але оскільки це сталося буквально декілька днів тому, гадаю, за два-три тижні напрацювання будуть. Кандидатури є, але їх поки зарано називати. Скажеш, а потім не вийде, і вболівальники казатимуть, що давав порожні обіцянки", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Боту очолював селекційну службу донецького клубу з 2018-го. Фахівець встиг попрацювати у Шахтарі з Пауло Фонсекою та Луїшем Каштру.

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