Палкін: Я був проти відходу Боту з Шахтаря, але ПАОК заплатив серйозну суму
Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін прокоментував трансфер керівника департаменту селекції Жозе Боту у грецький клуб та розповів про пошуки нового головного скаута.
"Можна сказати, що він іде на підвищення. У ПАОКу йому запропонували посаду спортивного директора, він цілковито куруватиме трансферну політику, діяльність першої команди. Він давно про це мріяв, думав. Це крок вперед з погляду відповідальності, яку він матиме в новому клубі.
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Я був проти переходу, проте є бажання самого Жозе Боту, а також сума відступних у контракті. ПАОК заплатив достатньо серйозну суму, і тут я вже був безсилий зупинити будь-які процеси. Хочеться лише побажати Боту всього найкращого, успіхів, фарту.
Ми провели декілька гарних років. Фактично всі футболісти, яких було придбано за участю Боту, грають. Єдиний Сіпріано, та й того ми брали вільним агентом, зараз виступає в оренді у Сьйоні. При цьому для швейцарського клубу він є серйозною бойовою одиницею та має постійну ігрову практику. Решта футболістів задіяні в основі Шахтаря та грають. Було виконано гарну роботу, однак зрозуміло, що меж досконалості немає і є куди рости, проте це вже інша історія.
Ми наразі займаємося пошуками заміни Боту, запустили процес. Але оскільки це сталося буквально декілька днів тому, гадаю, за два-три тижні напрацювання будуть. Кандидатури є, але їх поки зарано називати. Скажеш, а потім не вийде, і вболівальники казатимуть, що давав порожні обіцянки", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.
Нагадаємо, Боту очолював селекційну службу донецького клубу з 2018-го. Фахівець встиг попрацювати у Шахтарі з Пауло Фонсекою та Луїшем Каштру.
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