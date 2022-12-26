"Можно сказать, что он идет на повышение. В ПАОКе ему предложили должность спортивного директора, он будет полностью курировать трансферную политику, деятельность первой команды. Он давно об этом мечтал, думал. Это шаг вперед с точки зрения ответственности, которая у него будет в новом клубе.

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Я был против перехода, но есть желание самого Жозе Боту, а также сумма отступных в контракте. ПАОК заплатил достаточно серьезную сумму, и тут я уже был бессилен остановить какие-либо процессы. Хочется только пожелать Боту успехов, удачи, фарта.

Мы провели несколько хороших лет. Фактически все футболисты, которые были приобретены с участием Боту, играют. Единственный Сиприано, и то мы его брали свободным агентом, сейчас выступает в аренде в Сьоне. При этом для швейцарского клуба он является серьезной боевой единицей и имеет постоянную игровую практику. Все остальные футболисты задействованы в основе Шахтера и играют. Была проделана хорошая работа, однако понятно, что пределов совершенству нет и есть куда расти, но это уже другая история.

Мы занимаемся поисками замены Боту, запустили процесс. Но поскольку это произошло буквально несколько дней назад, думаю, через две-три недели наработки будут. Кандидатуры есть, но их пока рано называть. Скажешь, а потом не получится, и болельщики будут говорить, что давал пустые обещания", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, Боту возглавлял селекционную службу донецкого клуба с 2018 года. Специалист успел поработать в Шахтере с Пауло Фонсекой и Луишем Каштру.

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