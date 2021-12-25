"Дякую, Шахтар, дякую, Україно! Це були чудові 3,5 сезони. Бажаю всього найкращого клубу та країні. Ви назавжди залишитеся у моєму серці.

Мудрик міг перебратися в АПЛ – Шахтар відхилив спокусливу пропозицію від середняка ліги

Зараз настав час нових викликів. Дякую всім", – написав Боту на своїй сторінці у Facebook.

Португалець погодився на пропозицію ПАОКа обійняти посаду спортивного директора грецького клубу. Нагадаємо, Боту очолював селекційну службу донецького клубу з 2018-го. Фахівець встиг попрацювати у Шахтарі з Пауло Фонсекою та Луїшем Каштру.

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