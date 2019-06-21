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Палкін: Срна може навіть більше дати Шахтарю як функціонер

19:50 109 Читать на русском
Палкін: Срна може навіть більше дати Шахтарю як функціонер
Сергій Палкін і Даріо Срна / Фото прес-служби Шахтаря

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін вважає, що Даріо Срна вже дозрів для роботи футбольного функціонера.

"Я на 100% впевнений, що його прихід багато чого змінить. Не лише на полі, а і в структурі клубу. Бо ті знання, які він має, коло знайомств, яке він має, те бачення багатьох питань, яке є в нього, – я вас запевняю, таких людей дуже мало.

Срна стане амбасадором Шахтаря

Якщо порівнювати, де Даріо був би кращим, як футболіст чи як функціонер, то я б схилявся до функціонера. Мені здається, що він дозрів, щоб зробити зовсім інший, більш якісний крок", – сказав Палкін на прес-конференції, присвяченій презентації нового тренера "гірників" Луїша Каштру.

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Нагадаємо, раніше легенда донецького клубу Даріо Срна оголосив про завершення кар'єри гравця.

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Даріо Срна Даріо Срна Шахтар Шахтар Сергій Палкін
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